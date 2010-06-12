GDANSK METROPOLITAN RAIL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The Project consists of the construction of 20 km (almost all double track) of railway infrastructure dedicated to suburban/regional passengers services in the Tricity area, along the corridor of an existing old regional railway, currently dismissed. The investment will be located in the municipalities of Gdansk and in the Pomerarian Voivodeship and will connect the areas of the center of Gdansk with its Airport, with Gdynia, with the Kaszuby region and other existing regional railway lines. The project includes also some new Park and Ride facilities. The proposed line is not part of the TEN-T network, but technical equipment is planned to be conducted to ensure the interoperability of traffic, including control with ERTMS level 2, and digital data transmission system GSM-R.
The Project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in the Pomeranian region. It should improve the quality of service for public transport users, alleviating private cars pressure and the related problems of pollution, thus improving the quality of the environment. It is located in an area designated as Convergence Region under the Community Support Framework and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) "regional development" and (c) "enhancing urban environment - sustainable urban transport", of the EC Treaty. The Project is expected to be co-financed under Cohesion Funds.
The new railway line falls under Annex I of the EU EIA Directive 85/337/EEC (as amended), according to which a full Environmental Impact Assessment has to be launched. According to information provided by the Promoter, a full EIA has been carried out for all the line. The route of the railway line is not in the immediate vicinity nor runs through protected areas listed in the Natura 2000 network. Full details will be checked at appraisal stage.
The Promoter being a public entity, it is subject to EU public procurement regulations. The contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant Polish Public Procurement Act as well as with applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC, 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), including publication in the EU Official Journal where applicable. Full details will be checked at appraisal stage.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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