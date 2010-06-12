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GDANSK METROPOLITAN RAIL

Signature(s)

Montant
35 693 889,21 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 35 693 889,21 €
Transports : 35 693 889,21 €
Date(s) de signature
20/05/2014 : 35 693 889,21 €
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Related public register
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GDANSK METROPOLITAN RAIL
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - GDANSK METROPOLITAN RAIL

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 20/05/2014
20100612
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GDANSK METROPOLITAN RAIL
POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 150 million (EUR 36 million)
PLN 928 million (EUR 221 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project consists of the construction of 20 km (almost all double track) of railway infrastructure dedicated to suburban/regional passengers services in the Tricity area, along the corridor of an existing old regional railway, currently dismissed. The investment will be located in the municipalities of Gdansk and in the Pomerarian Voivodeship and will connect the areas of the center of Gdansk with its Airport, with Gdynia, with the Kaszuby region and other existing regional railway lines. The project includes also some new Park and Ride facilities. The proposed line is not part of the TEN-T network, but technical equipment is planned to be conducted to ensure the interoperability of traffic, including control with ERTMS level 2, and digital data transmission system GSM-R.

The Project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in the Pomeranian region. It should improve the quality of service for public transport users, alleviating private cars pressure and the related problems of pollution, thus improving the quality of the environment. It is located in an area designated as Convergence Region under the Community Support Framework and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) "regional development" and (c) "enhancing urban environment - sustainable urban transport", of the EC Treaty. The Project is expected to be co-financed under Cohesion Funds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The new railway line falls under Annex I of the EU EIA Directive 85/337/EEC (as amended), according to which a full Environmental Impact Assessment has to be launched. According to information provided by the Promoter, a full EIA has been carried out for all the line. The route of the railway line is not in the immediate vicinity nor runs through protected areas listed in the Natura 2000 network. Full details will be checked at appraisal stage.

The Promoter being a public entity, it is subject to EU public procurement regulations. The contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant Polish Public Procurement Act as well as with applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC, 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), including publication in the EU Official Journal where applicable. Full details will be checked at appraisal stage.

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17/06/2014 - Résumé non technique - GDANSK METROPOLITAN RAIL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GDANSK METROPOLITAN RAIL
Date de publication
14 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48198579
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100612
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - GDANSK METROPOLITAN RAIL
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219816
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100612
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GDANSK METROPOLITAN RAIL
Fiche technique
GDANSK METROPOLITAN RAIL

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