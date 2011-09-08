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GEORGIA EAST - WEST HIGHWAY

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2013 : 30 000 000 €
11/05/2012 : 170 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 11/05/2012
20100571
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Georgia East – West Highway

Roads Department of Georgia
12 Kazbegi avenue, 0160 Tbilisi, Georgia
info@georoad.ge

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of new road and upgrading of existing road.

The project aims at upgrading and improving the most Western part of the East-West highway, from Zestaponi to Batumi-South 10 km before the Turkish Border at Sarpi, for a total length of about 185 km.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended and would require a full EIA, including the necessary issues relating to the Habitats and Birds Directive. As part of the EIA a scoping and screening of the motorway component of the project has been performed incorporating amongst others, biodeversity analyisis, analyses of alternatives and intensive public meetings/consultations. At design stage the balance of the EIA will be performed on the chosen alternative, including preparation of the environmental mitigation plan as well as land acquisition and resetlement plan. During this phase a second round of public consultations will be held.

The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures on the sections financed by the Bank are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - Georgia East – West Highway - EIA for Samtredia - Grigoleti Highway
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57602109
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100571
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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