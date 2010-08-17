Mauritania Submarine Cable Connection

Signature(s)
Fiche récapitulative
International Mauritania Telecom
Mohamed Diagana, Project director
The project is the Mauritanian participation to the ACE (Africa Coast to Europe) consortium which will result in the deployment of a branching unit on the first ACE cable segment, to be built from Senegal to France, of a branching cable to the Mauritania shore and of a landing station to be located in Nouakchott, the capital of Mauritania.
The objective is to improve international broadband connectivity for the country.
Telecommunication projects are not specifically listed in EU Directive 97/11/EC as requiring Environmental Impact Assessment (EIA). However, the Bank will require the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the marine, littoral and terrestrial environment affected by the ACE branch to Mauritania to insure that correct cable routing decisions and appropriate mitigation measures are adopted. Details will be assessed by the Bank during appraisal.
The EIB will review the procurement decisions taken by the promoter and at the ACE cable levels in order to assess whether their procurement decisions are in the best interest of the project (on technical and cost terms), are in respect of legal conditions in Mauritania and comply with EIB procurement rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.