Signature(s)
Fiche récapitulative
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
The project consists of the expansion/rehabilitation of port infrastructure in the Port of Bilbao.
The objective of the project is to cope with expected traffic growth, which otherwise would need to be handled at ports located farther away from final destinations, and thus resulting in bigger land transport costs.
Compliance of the various project components with the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal, and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.
Bilbao Port Authority is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.