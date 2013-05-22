KABALA AEP BAMAKO

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Fiche récapitulative
Projet d'alimentation en eau potable de la rive droite de la ville de Bamako, comprenant une station de traitement, des réservoirs et des réseaux de distribution.
L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).
Le projet sera bénéfique pour la santé publique, mais il ne comporte pas de composante d'assainissement. Afin d'améliorer ses impacts, pendant l'instruction, la BEI s'est assurée auprès des autres bailleurs de fonds, de leurs préparatifs en vue de soutenir la planification des activités d'assainissement, ainsi que des activités pilote dans ce domaine. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique ont été examinés lors de l'instruction du projet.
La Banque va demander au promoteur de s’assurer que la mise en œuvre du projet s’effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.