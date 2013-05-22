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KABALA AEP BAMAKO

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mali : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2013 : 50 000 000 €
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12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KABALA AEP BAMAKO
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20/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KABALA AEP BAMAKO - Eau potable de Kablala Bamako
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22/04/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KABALA AEP BAMAKO- Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'alimentation en energie de la station d'eau potable de Kabala

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 16/12/2013
20100250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KABALA AEP BAMAKO
SOCIETE MALIENNE DE PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 millions
EUR 159 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet d'alimentation en eau potable de la rive droite de la ville de Bamako, comprenant une station de traitement, des réservoirs et des réseaux de distribution.

L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet sera bénéfique pour la santé publique, mais il ne comporte pas de composante d'assainissement. Afin d'améliorer ses impacts, pendant l'instruction, la BEI s'est assurée auprès des autres bailleurs de fonds, de leurs préparatifs en vue de soutenir la planification des activités d'assainissement, ainsi que des activités pilote dans ce domaine. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique ont été examinés lors de l'instruction du projet.

La Banque va demander au promoteur de s’assurer que la mise en œuvre du projet s’effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KABALA AEP BAMAKO
Date de publication
12 Feb 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48533387
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100250
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mali
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KABALA AEP BAMAKO - Eau potable de Kablala Bamako
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100250
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mali
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KABALA AEP BAMAKO- Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'alimentation en energie de la station d'eau potable de Kabala
Date de publication
22 Apr 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75135884
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100250
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mali
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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KABALA AEP BAMAKO
Fiche technique
KABALA AEP BAMAKO

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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