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ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P

Signature(s)

Montant
40 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 40 200 000 €
Énergie : 40 200 000 €
Date(s) de signature
18/05/2011 : 40 200 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 18/05/2011
20100241
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HGCapital Renewable Power Partners 2

HgCapital

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 50 million.
EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An Investment Fund targeting the renewable energy sector (primarily solar and wind) in Europe.

The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the renewable energy projects financed by the Fund (wind farms, small hydro, solar) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. Details of the Fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by sub-projects financed by the Fund are in line with the provisions of the Directive.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Ekerö Expresskonsult
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92040528
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100241
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Anmälan Ekerö Vasa Värme
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92024027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100241
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Minnesanteckningar från samrådsmöte
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92022963
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100241
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Presentation samråd
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92040829
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100241
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - EcoPerspektiv Layout Värmeverk
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92022844
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100241
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
HGCapital Renewable Power Partners 2
Fiche technique
ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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