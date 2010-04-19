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PKP INTERCITY HIGH SPEED ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
342 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 342 000 000 €
Transports : 342 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2013 : 118 000 000 €
18/07/2011 : 224 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 18/07/2011
20100162
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PKP Intercity High Speed Rolling Stock

PKP Intercity

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 841 million.
PLN 1 682 million. (EUR 435 million.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of up to 20 Electrical Multiple Units (EMUs).

The project is part of a series of investments designed to meet the common goal of offering a passenger rail service between Warsaw and Gdansk that takes less than 3 hours and between Warsaw and Katowice/Krakow of less than 2 hours.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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