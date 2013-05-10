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GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Eau, assainissement : 300 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2013 : 50 000 000 €
19/12/2013 : 50 000 000 €
30/09/2013 : 200 000 000 €
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Communiqués associés
Italie : La BEI prête 300 millions d’EUR à Hera

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 30/09/2013
20100024
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
The promoter is one of the largest integrated multi-utilities in Italy.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 649 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the water and wastewater investment programme of the promoter throughout the Emilia Romagna region, in the Padua area (Veneto region) and in the Trieste area (Friuli Venezia-Giulia region).

The programme will be aimed at (i) upgrading and extension of wastewater treatment plants (ii) extension and rationalisation of sewer networks, and (iii) extraordinary maintenance of water and sewer networks.The proposed project is expected to result in an improvement of the quality of the water bodies receiving the wastewaters (including the Adriatic Sea) and to contribute towards the rationalisation of wastewater and water supply services at the basin levels.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project aims primarily at compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Dir. 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where any component is subject to the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Bank will publish the non-technical summary of such EIA on its website. Overall, the project is expected to have a positive environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48361847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125694722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126227718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100024
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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