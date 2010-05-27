Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POLAND ROAD MODERNISATION II

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
17/08/2010 : 450 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Krasnika - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Leknicy - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Krakowa - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Miekowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Rehabilitation of Lask - Wadlew - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Opoczna - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Kedzierzyna - Kozla Bypass - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Serocka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Elku - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass (Northern) of Jedrzejowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Upgrading of Machowa-Lancut - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Wachocka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Western Bypass of Mragowo - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Mszczonowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Olecka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Zyrardowa - PL
Related sub-project
AUGUSTOW BYPASS

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 17/08/2010
20100021
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Poland Road Modernisation II

General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA).

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 600 million.
Approx. EUR 1 230 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves new construction and upgrading of bypasses and existing roads along national highways and some short sections of expressways.

The investments are part of the Road Investment Programme for the years 2010 to 2012 and will be jointly financed by EU Cohesion Funds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As this is a programme of roads, compliance with the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed during appraisal.

It is expected that most of the individual schemes will require preparation of a full EIA with public consultation under the requirements of either Annex I or Annex II/III of the EU Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC. In addition, the project has the potential to impact Natura 2000 sites and so compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) would be assessed.

The construction works and associated supervision are to be procured in keeping with EU and national regulations. During appraisal compliance with these procedures will be reviewed.

Projets associés
Related sub-project
AUGUSTOW BYPASS
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Krasnika - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Leknicy - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Krakowa - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Miekowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Rehabilitation of Lask - Wadlew - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Opoczna - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Kedzierzyna - Kozla Bypass - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Serocka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Elku - PL
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass (Northern) of Jedrzejowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Upgrading of Machowa-Lancut - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Wachocka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Western Bypass of Mragowo - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Mszczonowa - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Olecka - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bypass of Zyrardowa - PL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes