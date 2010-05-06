Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

A1 (TORUN-STRYKOW) PRIORITY TEN

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 600 000 000 €
Transports : 600 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2013 : 250 000 000 €
6/07/2010 : 350 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie II - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie I - PL
Communiqués associés
Pologne : 250 millions d’EUR pour stimuler la construction d'une autoroute essentielle

Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 06/07/2010
20100019
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A1 (Toruń-Stryków) Priority TEN

General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA).

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 900 million.
EUR 1 850 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of 144 km of the A1 motorway on a green-field site from Torun to Strykow in central Poland.

The project will improve traffic conditions on the main North- South corridor/motorway axis in Poland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC. The sections were planned and located in the late 1990’s; so the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC does not apply. The project has the potential to impact several Natura 2000 sites; so the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) apply.

The construction works and associated supervision are to be procured through restricted tender after international publication. Most of the notices for supervision services and construction works have been published in the OJEU with bid award and construction scheduled to commence by mid 2010. During appraisal the Bank shall review the procedures.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie II - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie I - PL
Communiqués associés
Pologne : 250 millions d’EUR pour stimuler la construction d'une autoroute essentielle

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : 250 millions d’EUR pour stimuler la construction d'une autoroute essentielle
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie II - PL
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zadanie I - PL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes