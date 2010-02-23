Landsvirkjun Budarhals Hydropower

Fiche récapitulative
Landsvirkjun
The project consists of the development, construction and operation of a hydroelectric plant with associated reservoir and dam.
The objective of the new power unit is to meet increasing demand for electricity in the industrial, residential and commercial sectors.
The project, if located in the EU, would fall under Annex I of the EU Directive 85/337/EC as amended and would require a full EIA. An EIA that has included some public consultation has been conducted by the promoter who received an environmental permit already in 2001. During the appraisal the Bank shall verify if the EIA process has been carried out properly and that appropriate mitigation and compensation measures have been put in place.
The promoter is a public undertaking under the definition given in the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Based on the preliminary information available, the promoter will be procuring the project construction contracts in compliance with such Directive including the relevant publications in the OJEU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.