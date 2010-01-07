VERBUND 380KV LINE SALZACH NEU (AT)

Fiche récapitulative
Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG through ist fully-owned subsidiary Verbund-Austria Power Grid AG
The project concerns the construction of a 380kV transmission line (46km and associated substations) between the Salzach and St Peter substations (from Salzburg up to the German border).
The line will make an essential contribution to security of supply of electricity in the west of Austria and has been identified as part of a TEN-e project of European interest and of a priority axis identified under the 2006 TEN-e guidelines.
The project falls under the Annex I of EIA directive 85/337 as amended, thus subject to an Environmental Impact Assessment. The project received approval in March 2007 by the competent authority, which was confirmed by the Environment senate and in 2008 by the Supreme Administrative Court. Detailed mitigating measures were requested. On April 2008, the independent environmental tribunal of last instance confirmed a former positive decision of the provincial government of Salzburg and Upper Austria. License was granted.
The promoter is subject to the requirements of the EU Procurement Directive 93/38/EC (as amended by 2004/17/EC). The promoter is committed to compliance and has a good track record. The Bank will further asses the procurement procedures followed.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.