METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM

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Fiche récapitulative
Metolong Authority, an implementing agency acting under the Lesotho Ministry of Natural Resources.
The project concerns a dam, a water treatment plant, storage tanks and a conveyance system to supply parts of the Lesotho Lowlands including the capital Maseru with additional drinking water. The EIB has been approached to fund the conveyor system only, as the other components including the Metolong Dam itself is fully financed by World Bank, the US Millennium Challenge Corporation, and Arab financial institutions.
The project will support the Bank’s strategic lending priorities in support of EU policy objectives. Specifically in regions outside the EU this covers: infrastructure development, environmental protection and improvement and support of EU presence.
A comprehensive environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to international best practice standards, including public consultation, was carried out in 2008. That process resulted in an Environmental and Social Action Plan. The ESIA and the action plans will be reviewed during appraisal.
The Metolong Authority will be responsible for procuring all service, supply and works contracts. For all EIB-funded components, procurement will be based on open international tendering with publication in the EC Official Journal, as applicable. The procurement plan and transparency measures will be subject to a detailed assessment during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.