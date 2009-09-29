SATA Fleet Development

Signature(s)
Fiche récapitulative
Acquisition of four new Bombardier Q400 turboprop aircraft to replace the same number of older ATP aircraft. The new aircraft will mainly operate flights within the Azores islands.
To upgrade the fleet of the promoter. The project will secure the archipelago’s territorial integrity while improving fuel efficiency. The project complies with the EIB transport policy, notably in terms of internal mobility in an outermost convergence region composed of dispersed islands with a low population density. Air transport is of crucial importance for the local population (e.g., access to public services such as healthcare).
No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. Compared to the current fleet, which will be replaced, significant reductions in fuel burn, noise and emissions can be expected.
The promoter is operating in the air transport sector, which is liberalised in the EU and, therefore, not covered by EU directives on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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