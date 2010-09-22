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CHINA CLIMATE CHANGE FRAMEWORK LOAN II

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chine : 500 000 000 €
Services : 29 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 50 000 000 €
Industrie : 135 000 000 €
Énergie : 286 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2010 : 29 000 000 €
3/12/2010 : 50 000 000 €
3/12/2010 : 135 000 000 €
3/12/2010 : 286 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 03/12/2010
20090490
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
China Climate Change Framework Loan II

Ministry of Finance of the People’s Republic of China

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Indicative amount of EUR 500 million.
Indicative amount of EUR 1 800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project would be a multi-investment scheme under which the Bank could support several individual renewable energy/energy efficiency projects.

The project will contribute to Climate change mitigation through the efficient use of energy, the development of renewable energy, and the associated avoidance or reduction of green house gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments may either fall under Annex I of the EU EIA Directive, requiring an EIA, or under Annex II of the same Directive leaving it to the competent authority to determine whether or not an EIA is required. For each individual allocation, the Bank’s services will perform due diligence to ensure compliance with the Bank’s environmental and social requirements.

The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan shall be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most if not all schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CCCFL II - URUMQI BUILDING EFFICIENCY
Date de publication
28 Nov 2014
Langue
chinois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56272626
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090490
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Services
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CCCFL II - URUMQI BUILDING EFFICIENCY
Date de publication
28 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56307498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090490
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Services
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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