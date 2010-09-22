China Climate Change Framework Loan II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Ministry of Finance of the People’s Republic of China
The project would be a multi-investment scheme under which the Bank could support several individual renewable energy/energy efficiency projects.
The project will contribute to Climate change mitigation through the efficient use of energy, the development of renewable energy, and the associated avoidance or reduction of green house gas emissions.
Investments may either fall under Annex I of the EU EIA Directive, requiring an EIA, or under Annex II of the same Directive leaving it to the competent authority to determine whether or not an EIA is required. For each individual allocation, the Bank’s services will perform due diligence to ensure compliance with the Bank’s environmental and social requirements.
The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan shall be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most if not all schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.