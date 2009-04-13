ARCELORMITTAL BRAZIL - PLANTS UPGRADE

If they had taken place in the EU, two of the sub-projects would be included under Annex II of Directive 97/11 and EIAs would be required. The process, which includes public consultations and the conditions will be reviewed during the appraisal; the process is in line with EU and EIB requirements.

Projects are small additional developments on existing sites which are well operated by a competent and experienced promoter. In particular, one of the projects aims specifically at reducing atmospheric emissions of the plant. All projects are based on Best Available Technology.