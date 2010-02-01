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FGC FERROCARRIL VALLES OCCIDENTAL

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2010 : 40 000 000 €
6/10/2011 : 122 300 000 €
22/03/2013 : 137 700 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 février 2010
Statut
Référence
Signé | 30/06/2010
20090369
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FGC Ferrocarril Valles Occidental

Generalitat de Catalunya

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Indicatively, up to EUR 300 million.
Indicatively, around EUR 750 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of two schemes for the extensions of the FGC Barcelona-Vallès suburban railway lines in the cities of Terrassa and Sabadell.

The Project is mainly an infrastructure extension of the existing suburban train network in the Barcelona metropolitan area and will be highly integrated with its public transport services. It will foster urban mobility and improve the attractiveness of public transport, thereby contributing to alleviate present and future traffic constraints and, consequently, to enhance the quality of the urban environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is part of the Directive Plan of Infrastructures 2001-2010 (PDI) of the Authority of the Metropolitan Transport (ATM) of Barcelona. The project falls under Annex II of EIA Directive and, following the corresponding requests by the environmental authority, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed between 2003 and 2007. This will be further analysed during appraisal.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. According to the received information, all tendered contracts are in compliance with the EU Directives on procurement and the procedures adopted for the project are suitable and acceptable to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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