John Deere R&D

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter’s R&D investments in the field of engines and drivetrains efficiency, farming and harvesting technology, safety improvements of off-road mobile machinery cabins as well as GPS based precision farming.
The R&D activities include: development of enhanced tractor models in line with new emissions standards in order to improve the efficiency and reach a higher performance; design of efficient power transmissions, ergonomic cabins and use of alternative energy sources; GPS applications. In the field of harvesting, enhancement of existing products and development of new products in order to improve productivity; development of new agricultural management systems. Concerning the production of engines, the objective is to improve existing engines in terms of efficiency, fuel consumption and emissions and to design new engines in order to meet the future emission standards.
The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing RDI facilities. An EIA should therefore not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, unless there are new premises to be built. The promoter will be required to assure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental requirements are complied with.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.