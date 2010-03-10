TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

Signature(s)
Fiche récapitulative
Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)
The project consists of the modernisation of the rolling stock operated in the Ile-de-France region on commuter lines. It is composed of three elements: acquisition of 172 new electric trains (NAT), acquisition of 24 new hybrid Autorail trains (AGC) and refurbishment of 635 units Z2N type train cars.
The Project should contribute to alleviate present and future traffic problems around the Region Ile-de-France and, consequently, improve the quality of the urban and regional environment. It aims at increasing public transport efficiency, reliability and service comfort.
The construction of the new train sets will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); neither does the implementation by the Promoter, therefore no EIA is required for the project.
The project can be expected to contribute to an overall improvement of the urban and regional environment by encouraging the use of public transport in a congested urban area, also partially reducing private car usage.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. According to the received information all tendered contracts are in compliance with the EU Directives on procurement. Under these conditions, the procedures adopted for the project are suitable and acceptable to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.