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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE

Signature(s)

Montant
119 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 119 000 000 €
Transports : 119 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2010 : 119 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 10/12/2010
20090154
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Réseau Ferroviaire Rapide
Société du Réseau Ferroviaire Rapide
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 177 million.
EUR 550 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of two urban railway lines in the metropolitan area of Tunis, including the acquisition of rolling stock. The two lines will be 18 km long and they will be the first section of a wider urban railway network including five lines for a total length of 85 km.

The objective of the proposed operation is to provide long-term financing for the public transportation sector in Tunisia. Offering a new high quality public transport service in the metropolitan area of Tunis will raise the attractiveness of public transport compared to private cars and will allow the reduction of bus services, thus reducing the overall impact of urban transport on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter has informed the Bank that an EIA has already been carried out and its content will be checked during appraisal. The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directive and social aspects will be analysed during appraisal. If it were in the EU, the project would fall under Annex II of EIA Directive: accordingly, an EIA would not be required but should be considered by the competent authority in order to comply with the local and national legal framework.

The EIB will require the promoter to comply with the basic principles of the EU policy on procurement. This issue will be analysed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Etude d’impact sur l’environnement du Viaduc Ferroviaire : OA E 5/6
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62520333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR Ligne E
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
40590337
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Coordination
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56609148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Suivi et de Gestion des Activités de Réinstallation liées au Projet Reseau Ferroviaire Rapide de Tunis
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56609623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR Ligne D
Date de publication
9 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
40590137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
44516200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan de Communication et Dialogue
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56609514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE - Plan d'engagement des parties prenantes pour la tranche Bardo
Date de publication
15 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236936822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090154
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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