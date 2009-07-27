RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE

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Fiche récapitulative
The project concerns the construction of two urban railway lines in the metropolitan area of Tunis, including the acquisition of rolling stock. The two lines will be 18 km long and they will be the first section of a wider urban railway network including five lines for a total length of 85 km.
The objective of the proposed operation is to provide long-term financing for the public transportation sector in Tunisia. Offering a new high quality public transport service in the metropolitan area of Tunis will raise the attractiveness of public transport compared to private cars and will allow the reduction of bus services, thus reducing the overall impact of urban transport on the environment.
The Promoter has informed the Bank that an EIA has already been carried out and its content will be checked during appraisal. The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directive and social aspects will be analysed during appraisal. If it were in the EU, the project would fall under Annex II of EIA Directive: accordingly, an EIA would not be required but should be considered by the competent authority in order to comply with the local and national legal framework.
The EIB will require the promoter to comply with the basic principles of the EU policy on procurement. This issue will be analysed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.