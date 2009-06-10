AUTOSTRADE - FIRENZE-BOLOGNA III

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Fiche récapitulative
Autostrade per l’Italia SpA, Italy’s largest toll motorway builder and operator and one of the leading players in the European motorway sector.
The project sections run largely parallel to the existing alignment, providing for additional motorway capacity to accommodate high traffic volumes (especially heavy goods vehicles) crossing the numerous Apennines passes in Central Italy. Construction works already started and the full upgrade is expected to be completed by 2013.
The project aims at improving traffic fluidity and road safety, in line with international standards. The existing motorway currently suffers from significant congestion. The proposed upgrades are expected to result in travel time savings and a reduction in vehicle operating costs. The project is also expected to have some air quality and greenhouse gas benefits by way of relative reduction of vehicle emissions.
The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, compliance with the following EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with EU directive 2004/18 and National Public Procurement legislation. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with this legal framework. Details of procurement procedures will be verified during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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