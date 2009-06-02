Dublin Airport Terminal 2 (TEN)

Signature(s)
Fiche récapitulative
Dublin Airport Authority plc
Feargal O’ Reilly, Group Head of Financial Reporting
The construction and fit out of a new terminal building, a new connecting pier, as well as development of associated utilities, aircraft parking stands and taxiways, and campus roads at Dublin Airport. The new terminal will ultimately have the capacity to handle up to 15 million passengers per annum.
Dublin Airport is an international connecting point on the TEN-T, making it eligible for finance under one of EIB's priority lending objectives. The project is part of the masterplan for Dublin Airport and is aimed at reducing passenger and aircraft congestion and accommodating long-term capacity needs.
The project is classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal Environmental Impact Assessment (EIA) is required. A formal EIA process was, in fact, required and was carried out.
The local area plan for the airport, which was adopted by Fingal County Council, was accompanied by a Strategic Environmental Assessment, in the context of which, the EIA was carried out. Planning approval was eventually granted following a period of public consultation.
With the project over 50% complete, the majority of works, goods and services have been procured. The Promoter follows EC Directives on procurement and so the Bank will review during appraisal what type of procedures were adopted for the main work packages and that they were advertised in the Official Journal consistent with the Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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