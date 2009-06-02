Dublin Airport Terminal 2 (TEN)

The project is classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal Environmental Impact Assessment (EIA) is required. A formal EIA process was, in fact, required and was carried out.

The local area plan for the airport, which was adopted by Fingal County Council, was accompanied by a Strategic Environmental Assessment, in the context of which, the EIA was carried out. Planning approval was eventually granted following a period of public consultation.