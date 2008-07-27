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ELECTRICIDADE DA MADEIRA II

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2010 : 75 000 000 €
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06/01/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Communiqués associés
Portugal : 75 millions d’EUR pour une énergie propre et sûre à Madère

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2009
Statut
Référence
Signé | 28/05/2010
20080727
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Electricidade da Madeira II

EEM, Empresa de Electricidade da Madeira S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million.
Currently estimated at EUR 160 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi-scheme program to upgrade the electricity generation, transmission and distribution infrastructure on the Autonomous Region of Madeira.

The purpose of the project is to ensure secure, reliable and cost-efficient provision of electricity on the archipelago of Madeira.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to comply with Community policy and legislation in the field of the environment, to be confirmed during the appraisal.

The promoter is a contracting entity in terms of the directive 2004/17/EC and specifically mentioned in the Annex II of this directive. The promoter is therefore obliged to implement the procurement according to the public procurement requirements of this directive. The promoter’s procurement procedures will be further examined during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELECTRICIDADE DA MADEIRA II - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Date de publication
6 Jan 2021
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130817747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080727
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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