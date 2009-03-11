Egyptian Power Transmission

Fiche récapitulative
The public electricity utility, Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), through its fully-owned subsidiary Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).
Medium-term (2009-2013) multi-scheme investment programme of the Egyptian Electricity Transmission Company to reinforce and extend the national transmission network. The transmission network will be extended with 150km of new dual circuit 500 kV lines, 350km of 220 kV lines (dual and single circuit) and 30km of 220 kV underground cables. Also eight new substations will be added to the network; the added transformer capacity of the project is 5000 MVA.
The purposes of the project are to cater for electricity demand growth, to improve the reliability of supply and to enable the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable energy resources.
The impacts that can be expected from the project relate to visual impact, electromagnetic fields, vegetation clearance and disturbance during construction. Egyptian environmental legislation is consistent with the main principles of EU legislation. Where differences exist, the promoter shall implement additional measures to comply with the Bank’s environmental policy. The environmental procedures for the project schemes requiring an EIA will be reviewed during appraisal.
The Bank will require that the procurement is carried out in accordance of the EIB’s Guide to Procurement. The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.