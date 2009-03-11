Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EGYPTIAN POWER TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 260 000 000 €
Énergie : 260 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2010 : 260 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/03/2019 - Résumé non technique - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
21/11/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
Related public register
03/09/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
Related public register
18/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
08/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
Related public register
22/06/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
Related public register
25/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
Related public register
29/09/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)
Communiqués associés
Egypte : le secteur de l’électricité obtient une aide non remboursable de l’Union européenne de 20 millions d’EUR et un prêt de la BEI de 560 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 24/10/2010
20080687
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Egyptian Power Transmission

The public electricity utility, Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), through its fully-owned subsidiary Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million.
EUR 762 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Medium-term (2009-2013) multi-scheme investment programme of the Egyptian Electricity Transmission Company to reinforce and extend the national transmission network. The transmission network will be extended with 150km of new dual circuit 500 kV lines, 350km of 220 kV lines (dual and single circuit) and 30km of 220 kV underground cables. Also eight new substations will be added to the network; the added transformer capacity of the project is 5000 MVA.

The purposes of the project are to cater for electricity demand growth, to improve the reliability of supply and to enable the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable energy resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The impacts that can be expected from the project relate to visual impact, electromagnetic fields, vegetation clearance and disturbance during construction. Egyptian environmental legislation is consistent with the main principles of EU legislation. Where differences exist, the promoter shall implement additional measures to comply with the Bank’s environmental policy. The environmental procedures for the project schemes requiring an EIA will be reviewed during appraisal.

The Bank will require that the procurement is carried out in accordance of the EIB’s Guide to Procurement. The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during the appraisal.

Documents liés
14/03/2019 - Résumé non technique - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
21/11/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
03/09/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
18/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
08/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
22/06/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
25/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
29/09/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)
Autres liens
Communiqués associés
Egypte : le secteur de l’électricité obtient une aide non remboursable de l’Union européenne de 20 millions d’EUR et un prêt de la BEI de 560 millions d’EUR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Date de publication
14 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91806021
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
Date de publication
21 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88368564
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
Date de publication
3 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122723204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Date de publication
18 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94397475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125278276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
Date de publication
22 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131522802
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
Date de publication
25 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129334322
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)
Date de publication
29 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133682137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20080687
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/03/2019 - Résumé non technique - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
21/11/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
Related public register
03/09/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
Related public register
18/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
08/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
Related public register
22/06/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
Related public register
25/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
Related public register
29/09/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)
Autres liens
Fiche récapitulative
Egyptian Power Transmission
Fiche technique
EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Communiqués associés
Egypte : le secteur de l’électricité obtient une aide non remboursable de l’Union européenne de 20 millions d’EUR et un prêt de la BEI de 560 millions d’EUR

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Egypte : le secteur de l’électricité obtient une aide non remboursable de l’Union européenne de 20 millions d’EUR et un prêt de la BEI de 560 millions d’EUR
Autres liens
Related public register
14/03/2019 - Résumé non technique - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
21/11/2018 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - 10th of Ramadan
Related public register
03/09/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Policy Framework (RPF) - New 6th October
Related public register
18/06/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION
Related public register
08/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA – 10th of Ramadan substation and interconnecting transmission lines
Related public register
22/06/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Gamasa (In EN and Arabic)
Related public register
25/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - ESIA 6th October - Substation and Interconnecting lines - (EN version with NTS in Arabic)
Related public register
29/09/2020 - Plan d'Action de Réinstallation - EGYPTIAN POWER TRANSMISSION - Resettlement Action Plan - 10th of Ramadan Substation and Interconnecting Lines (EN version with NTS in Arabic)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes