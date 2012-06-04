GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Financing of the strategic road investment "Trasa Slowackiego" and "Trasa Sucharskiego"
The project will enhance the transport network of the city, accommodting its growing traffic volume, and reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.
The Slowacki road falls under Annex I (major trunk road of four or more lanes of more than 10 km in a continuous length in the city's functional layout) of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended, and a full EIA has been carried out. The Sucharski road falls under Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended and hence competent authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not, including public consultation. In the present case project has been screened in and an EIA has been carried out. The compliance of the project with applicable environmental Directives will be reviewed at appraisal.
Procurement on construction works and engineering services have to comply with EU public procurement regulations (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal. Procurement procedures and their compliance on EU Directives will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.