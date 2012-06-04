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GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
54 638 509,77 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 54 638 509,77 €
Transports : 54 638 509,77 €
Date(s) de signature
11/07/2013 : 54 638 509,77 €
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01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 11/07/2013
20080563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE
CITY OF GDANSK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 237 million (EUR 57 million)
PLN 1987 million (EUR 479 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the strategic road investment "Trasa Slowackiego" and "Trasa Sucharskiego"

The project will enhance the transport network of the city, accommodting its growing traffic volume, and reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Slowacki road falls under Annex I (major trunk road of four or more lanes of more than 10 km in a continuous length in the city's functional layout) of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended, and a full EIA has been carried out. The Sucharski road falls under Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC as amended and hence competent authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not, including public consultation. In the present case project has been screened in and an EIA has been carried out. The compliance of the project with applicable environmental Directives will be reviewed at appraisal.

Procurement on construction works and engineering services have to comply with EU public procurement regulations (Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal. Procurement procedures and their compliance on EU Directives will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Gdansk Road Infrastructure
Date de publication
15 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46685854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE - Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
Date de publication
29 Nov 2012
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219814
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE - Połaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa Słow
Date de publication
29 Nov 2012
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78873405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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