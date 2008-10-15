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CIBANK LOAN FOR SMES

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 25 000 000 €
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2008 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 octobre 2008
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20080494
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CIBank loan for SMEs
Economic and Investment Bank AD
Dr. Kiril Velitchkov
Head of "European projects" Department Economic and Investment Bank
Member of KBC Group
12A, Tundja street, Sofia 1000
Bulgaria
Е-Mail: kvelitchkov@hq.eibank.bg
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 25 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of small and medium-scale investments in the fields of energy, environment, infrastructure, development of a knowledge-based economy, industry, tourism, as well as services in Bulgaria.

The credit line would contribute to the development of term finance in Bulgaria by providing long-term funding for eligible leasing projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs) and municipalities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the framework of the credit line, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with European Union (EU) directives, as appropriate.

Within the framework of the credit line, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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