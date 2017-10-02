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PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION

Signature(s)

Montant (.*)
17 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Seychelles : 17 500 000 €
Transports : 17 500 000 €
Date(s) de signature
1/08/2018 : 5 000 000 €
5/03/2018 : 12 500 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 5 000 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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16/06/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
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Soutien européen à la modernisation et à l’agrandissement du principal port des Seychelles
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 05/03/2018
20080432
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORT VICTORIA REHABILITATION
Seychelles Port Authority (SPA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 56 million
EUR 102 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation and expansion of the commercial port within Port Victoria. This facility is in a state of serious disrepair and has insufficient berthing and yard space to operate efficiently and to meet future needs. The works will include detailed design and construction of a new quay offset from the existing quay, demolition as necessary of the existing quay, extension of the port yard area and dredging.

The expansion of the port is expected to have a substantial impact on Seychelles' economic competitiveness, employment creation, sustainable growth and local trade and industry. The project will also pave the way for future private sector involvement, by providing an adequate and efficient infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been prepared for the project in accordance with Seychelles Environmental Protection Act No. 9 (1994) and has been approved by the Seychelles Government. The approval contained a number of conditions related to earthworks, dredging, water quality, waste management and pollution control. It also requires SPA to prepare and implement a Project Implementation Plan and Construction Environment Management Plan prior to commencement of construction, to be submitted to the Ministry of Environment.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. All tenders are to be open and transparent with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
Date de publication
16 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78148162
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080432
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Seychelles
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION
Date de publication
30 Aug 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241510873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080432
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Seychelles
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB
During this ceremony, agreements were signed between the European Investment Bank, the European Union and the Seychelles Ports Authority to finance the rehabilitation and expansion of the commercial part of the Port Victoria harbour
Port Victoria rehabilitation and extension signature ceremony
©EIB

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