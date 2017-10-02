PORT VICTORIA REHABILITATION AND EXTENSION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the rehabilitation and expansion of the commercial port within Port Victoria. This facility is in a state of serious disrepair and has insufficient berthing and yard space to operate efficiently and to meet future needs. The works will include detailed design and construction of a new quay offset from the existing quay, demolition as necessary of the existing quay, extension of the port yard area and dredging.
The expansion of the port is expected to have a substantial impact on Seychelles' economic competitiveness, employment creation, sustainable growth and local trade and industry. The project will also pave the way for future private sector involvement, by providing an adequate and efficient infrastructure.
An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been prepared for the project in accordance with Seychelles Environmental Protection Act No. 9 (1994) and has been approved by the Seychelles Government. The approval contained a number of conditions related to earthworks, dredging, water quality, waste management and pollution control. It also requires SPA to prepare and implement a Project Implementation Plan and Construction Environment Management Plan prior to commencement of construction, to be submitted to the Ministry of Environment.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. All tenders are to be open and transparent with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.