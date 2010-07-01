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GREATER MANCHESTER METROLINK PHASE 3

Signature(s)

Montant
564 174 948,67 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 564 174 948,67 €
Transports : 564 174 948,67 €
Date(s) de signature
17/10/2011 : 256 158 772,28 €
20/07/2011 : 308 016 176,39 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 20/07/2011
20080371
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Greater Manchester Metrolink Phase 3

Greater Manchester Integrated Transport Authority

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 500 million.
GBP 1 380 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the third phase in the development of the Greater Manchester light rapid transit system (Metrolink) to surrounding urban areas, as well as the acquisition of new light rail vehicles and other associated infrastructure. It will provide transport links between Manchester city centre and the suburban areas.

Improving the quantity and the quality of public transport within the conurbation, providing faster, more reliable and more comfortable service and solving the substantial problems of public transport access to suburban areas, thereby improving the quality of urban environment and contributing to the economic growth and development of the city region. The broad objective of the project is to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment, thus contributing to reduce pollution and to climate change objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Urban tramway projects fall under Annex II of the directive 85/337/EC and subsequent revisions under which the competent authority decides on the requirement of an EIA. According to the information provided by the Promoter, the EIAs for the proposed schemes have been carried out. A SEA of the Local Transport Plan in line with the EU directive 2001/42/EC is also available. These details along with compliance with EU Birds and Habitat Directives will be examined during the project appraisal.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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