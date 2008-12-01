Health Sciences Campus Leuven

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Fiche récapitulative
Katholieke Universiteit Leuven.
The project will complete a 10-year investment programme designed to create a first-class hospital, research and education facility on the Gasthuisberg campus over the period 2005-2015 serving the population of the Flemish Region (6 million people).
The programme will create a specialist hospital centre at Gasthuisberg to enable the transfer of acute hospital services from other campuses that are part of the university hospital, as well as develop approriate community based services on peripheral sites. The progressively developed infrastructure of the hospital will provide an appropriate environment for high-tech medicine that not only integrates all medical and paramedical disciplines but also creates a focus for the full integration of health, teaching and reseach activities.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assesment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The project represents the redevelopment of an existing hospital site and as such, is unlikely to require an EIA. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and further environmental effects of the project.
The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be examined during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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