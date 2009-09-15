CEPSA Andalucia

Fiche récapitulative
The project consists of three major schemes, concerning the construction and operation of 1) a mild hydrocracker (25000 b/d capacity) and ancillary units at the Algeciras refinery (San Roque); 2) a Combined Heat and Power (CHP) plant at the same refinery (capacity: 40 MWe, 80 MWth), and 3) a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) CHP plant at La Rabida refinery (Huelva; capacity: 80 MWe, 140 MWth).
The project will increase the production of cleaner transport fuels at the expense of more polluting heavy oil products, in line with European policy and directives to improve fuel specifications. It will also enhance reliability of electricity and steam supply to the existing refineries and neighbouring petrochemical complex, using a technology with the highest energy-conversion efficiency currently available for thermal power plants and replacing low efficiency conventional boilers presently in use.
All three project schemes fall under Annex II of the EIA directive 85/337/EEC and its amendments. EIAs have been conducted by the promoter for the refining upgrade in Algeciras and the CHP plant in La Rabida. Both EIAs have been approved by the environmental authorities. The cogeneration project in the Algeciras refinery has been exempted from EIA procedures since it is considered a non-substantial modification.
The project is a private sector operation. Procurement follows the promoter’s corporate in-house purchasing procedures to ensure an appropriate level of competition among qualified contractors. During the appraisal, the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.