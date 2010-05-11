Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2012 : 50 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mumbwa to Lusaka West substation transmission line project - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - (addendum) - EN
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Communiqués associés
Zambie : 50 millions d’EUR pour une infrastructure d’énergie renouvelable

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 10/12/2012
20080263
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Itezhi - Tezhi Hydro Project

For the power plant: Itezhi-Tezhi Power Corportion, Attn. Mr Robert Nsamba, Director
Phone +260 (211) 239 343 Fax +260 (211) 239 343 e-mail: rnsamba@itpc.co.zm.
For the transmision lines: ZESCO, Mr. Julius Kampamba Acting Senior Manager Transmission Development
Phone +260 (211) 363 521 e-mail: jkampamba@zesco.co.zm.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million.
Indicative amount: EUR 265 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a new 120 MW hydropower plant, benefiting from the use of an existing dam and a reservoir infrastructure, and a 260 km extension of the 220/330 kV transmission system to supply renewable energy to meet the growing demand of the country and the region.

The project is expected to provide electricity at a competitive cost to the Zambian and Southern Africa regional electricity networks. The majority of the power plant projects currently under implementation in the region are based on conventional coal-fired technology. This project will therefore contribute to avoiding emissions of CO2 and other harmful air pollutants. The Zambian electricity network has a severe generation deficit, which has resulted in load shedding and related damages to the economy of the country and of the region. The project is in line with the economic development and environmental objectives of the Cotounou Mandate, as well as the EU’s environmental policies with respect to climate change and renewable energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics the power plant, if located inside the EU, would be classified under Annex II of the EIA Directive and the high voltage overhead transmission lines under Annex I, requiring an Environmental Impact Assessment. The promoters have implemented two EIAs, one for the power plant and another one for transmission investments. Both EIAs cover the cumulative effects of the project. The project will comply with the Bank’s environmental and social guidelines, including appropriate public consultation and mitigation of impacts on biodiversity.

The promoters will be required to conduct procurement for the project components in line with the Banks Guide to Procurement.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mumbwa to Lusaka West substation transmission line project - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - (addendum) - EN
Communiqués associés
Zambie : 50 millions d’EUR pour une infrastructure d’énergie renouvelable

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54854476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080263
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91014230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080263
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
Itezhi - Tezhi Hydro Project
Fiche technique
ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mumbwa to Lusaka West substation transmission line project - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - (addendum) - EN
Communiqués associés
Zambie : 50 millions d’EUR pour une infrastructure d’énergie renouvelable

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Zambie : 50 millions d’EUR pour une infrastructure d’énergie renouvelable
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Mumbwa to Lusaka West substation transmission line project - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - (addendum) - EN
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ITEZHI- TEZHI HYDRO PROJECT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes