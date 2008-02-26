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CAPE VERDE WIND POWER PPP

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Cap Vert : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2010 : 30 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 mars 2010
Statut
Référence
Signé | 14/12/2010
20080226
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cape Verde Wind Power PPP

Infraco Limited, Electra S.A., Government of Cape Verde

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million.
EUR 60 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the development, construction and operation of four onshore wind farms and all interconnections from the wind farms to the local 20 kV grid connection points and associated transmission infrastructure on the islands of Santiago (9.65 MW), Boa Vista (4.25 MW), Sal (7.65 MW) and Sao Vicente (5.95 MW) in Cape Verde. The wind farms will have a total installed capacity of 27.2 MW.

The project satisfies European Union and Bank policy objectives to encourage renewable energy generation and address the impacts on climate change resulting from the combustion of fossil fuels. It further falls under the scope of the environmental and economic development goals of the Cotonou Mandate. Indeed, by providing electricity from a renewable energy source at an affordable, economic cost, the project addresses two key objectives of the Bank's external lending mandate: environmental protection and improvement and security of energy supply. It furthermore supports private investments in a project of public interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would fall under the scope of Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended, requiring the competent authority to determine whether the project shall be made subject to an environmental assessment. According to Cape Verde national legislation (Decreto - Lei no. 29/2006), wind farms are subject to a mandatory environmental impact assessment with publication and public consultation.

The procurement procedures employed by the promoter have been reviewed by the Bank and were found to be acceptable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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