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AVE MADRID VALENCIA

Signature(s)

Montant
1 300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 1 300 000 000 €
Transports : 1 300 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2009 : 150 000 000 €
12/03/2009 : 500 000 000 €
4/07/2011 : 650 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2008
Statut
Référence
Signé | 12/03/2009
20080094
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVE Madrid – Valencia

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 1300 million.
Around EUR 6 000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of some 365 km of high-speed rail infrastructure between Madrid-Valencia.

The project is a priority TEN and a key component of the Spanish high-speed rail network. The new line will connect with the Mediterranean corridor and from there to Barcelona and France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.

Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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