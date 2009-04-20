Plzen Urban Infrastructure II

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Fiche récapitulative
A multi-sector framework facility for financing investment schemes that the Plzen City will undertake within the framework of the 2007-13 EU programming period. The project will comprise schemes co-financed by EU Structural Funds as well as, eventually, the City’s own investments. The schemes, mostly of small and medium size, will pertain primarily to urban renewal, environment, transport and to other sectors under the City’s responsibility.
The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the City's continuing development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens.
The Operational Programmes, to which most of the schemes included in this operation belong, are subject to a Strategic Environmental Assessment (SEA) under the EU Directive 2001/42/EC. Some of the schemes to be financed may fall under the requirements laid down in the European Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. The Bank will request to be informed of the actions/decisions taken by the Promoter on the necessity of undertaking an EIA for them (to be further examined during appraisal).
The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules as implemented by national law.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.