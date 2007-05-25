RSA Toll Road Investments

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Fiche récapitulative
The project is part of a wider programme for the extension and upgrading of the national road network in northern South Africa. The following three schemes are currently envisaged for EIB part-financing:
- The widening of the R21 between Pretoria and the O.R. Tambo International Airport near Johannesburg;
- The upgrading of the N17 East Toll Road (linking Johannesburg and Swaziland) between Springs and Ermelo; and
- The completion of the Polokwane Eastern Bypass.
Address the current capacity constraints and improve safety
The National Environmental Management Act, 1998 (replacing the South African Environmental Conservation Act, 1989) requires that an EIA is carried out for the various schemes. During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted by the promoter to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in EU Directives and any relevant international conventions to which the Republic of South Africa is party. The Bank will further ascertain whether social aspects related to the schemes are adequately addressed.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Roads and Motorways
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.