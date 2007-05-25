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RSA TOLL ROAD INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 120 000 000 €
Transports : 120 000 000 €
Date(s) de signature
16/07/2009 : 120 000 000 €
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Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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Afrique du Sud : 120 millions d'EUR en faveur de la modernisation du réseau routier

Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 16/07/2009
20070525
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RSA Toll Road Investments
The South African National Roads Agency Ltd (SANRAL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million
Preliminarily estimated at EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of a wider programme for the extension and upgrading of the national road network in northern South Africa. The following three schemes are currently envisaged for EIB part-financing:

  • The widening of the R21 between Pretoria and the O.R. Tambo International Airport near Johannesburg;
  • The upgrading of the N17 East Toll Road (linking Johannesburg and Swaziland) between Springs and Ermelo; and
  • The completion of the Polokwane Eastern Bypass.

Address the current capacity constraints and improve safety

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The National Environmental Management Act, 1998 (replacing the South African Environmental Conservation Act, 1989) requires that an EIA is carried out for the various schemes. During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted by the promoter to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in EU Directives and any relevant international conventions to which the Republic of South Africa is party. The Bank will further ascertain whether social aspects related to the schemes are adequately addressed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Roads and Motorways

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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