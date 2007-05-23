Dong UK Renewables

Signature(s)
Fiche récapitulative
Nesa Alle 1
DK-2820 Gentofte Denmark
web: www.dongenergy.dk
Carsten Blennow
Funding Manager – Group Treasury & Risk Management
phone: +45 9955 9753
Construction and operation of the Gunfleet Sands Offshore Windfarm, consisting of two phases, Phase 1 with 30 turbines (108 MW) and Phase 2 with 18 turbines (64 MW).
The total area of the Phase 1 development is 10 km2 and 7.5 km2 for Phase 2.
The Project contributes to the UK’s energy policy, committed to delivering the Government’s goals of safe, secure and sustainable energy supplies and ultimately a low-carbon economy, through competitive and independently regulated energy markets.
The Project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the Project’s sub-schemes are subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. An EIA has been undertaken for both phases of the project, with a permit granted for the first phase, the second phase being under approval.
The Promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.