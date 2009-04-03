RENOVATION URBAINE DURABLE & RELANCE

Signature(s)
Fiche récapitulative
Financial intermediary: Acceptable banks.
Final beneficiary: French local authorities that have submitted a project approved by ANRU (National Agency for Urban Regeneration) in line with the ANRU agreement.
Financing of French local authorities carrying out urban renewal projects aimed at restructuring sensitive areas (with major social, urban and economic problems).
The "Sustainable Urban Renewal and Regeneration" programme forms part of the National Urban Renewal Programme underpinned by the French Government (Prime Minister's decision of 15 December 2008). This programme is consistent with European policy in the fields of urban environment, social cohesion and balanced spatial development. It will focus on local authorities that are steering an environmental course aimed at reducing CO² emissions in order to meet the "20/20/20" targets through the adoption of specific plans.
Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.
Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.
The Bank will ensure that the final beneficiaries publish in the OJEU the calls for tender regarding projects to be implemented.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.