Wroclaw Water & Wastewater Project

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Fiche récapitulative
Miejskie Przedsiebiorstowo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroclawiu (MPWiK Wroclaw)
The project covers various investments relating to the development and modernisation of the water and wastewater infrastructure in the City of Wroclaw.
The project concerns the promoter’s capital investment program for the years 2009-2013, which is driven by the need to renew and extend the existing asset base, raise efficiency, secure supply and service to customers as well as increase drinking water quality and comply with EU Directives. These investments will improve the quality and management of drinking water as well as the collection and treatment of wastewater in the City of Wroclaw, Poland.
The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.
The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Wroclaw’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.