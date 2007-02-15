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WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT

Signature(s)

Montant
125 479 597,52 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 125 479 597,52 €
Eau, assainissement : 125 479 597,52 €
Date(s) de signature
8/12/2009 : 125 479 597,52 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2009
Statut
Référence
Signé | 08/12/2009
20070215
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wroclaw Water & Wastewater Project

Miejskie Przedsiebiorstowo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroclawiu (MPWiK Wroclaw)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 108 million.
Up to EUR 216 million. (indicative amount)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers various investments relating to the development and modernisation of the water and wastewater infrastructure in the City of Wroclaw.

The project concerns the promoter’s capital investment program for the years 2009-2013, which is driven by the need to renew and extend the existing asset base, raise efficiency, secure supply and service to customers as well as increase drinking water quality and comply with EU Directives. These investments will improve the quality and management of drinking water as well as the collection and treatment of wastewater in the City of Wroclaw, Poland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.

The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Wroclaw’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - Wroclaw Water and Wastewater Northern Transmission
Date de publication
26 Aug 2015
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60690884
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Wroclaw Water and Wastewater Extension
Date de publication
26 Aug 2015
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60693687
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Sewerage and Water Network in Ratyn
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71887152
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kutrzeby Street
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71896466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Boleslawa Krzywoustego Street and Psie Pole
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71881070
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Okulickiego Street
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71883091
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Stary Port Pumping Station
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71888620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT - Kosmonautow Street
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71887463
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20070215
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
Wroclaw Water & Wastewater Project
Fiche technique
WROCLAW WATER & WASTEWATER PROJECT

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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