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BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Cameroun : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
7/09/2012 : 30 000 000 €
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Cameroun : 30 millions d’EUR pour le projet de centrale hydroélectrique de Lom Pangar

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 07/09/2012
20060488
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lom Pangar Dam

EDC - Electricity Development Corporation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million.
Indicative amount: EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 46 metre-high regulating dam on the Sanaga river, a 30MW hydropower plant at the foot of the dam and a 110 km transmission line.

This is one of the main projects planned by the Cameroon government to address the serious power shortage blocking the country's development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this nature presents major social and environmental challenges, the main aspects of which are as follows: the physical and economic displacement of the people affected by the project; the flooding of around 540 km2 of land, including around 300 km2 of natural forest; the proximity of the dam to the Deng Deng forest, a natural habitat for a large population of primates; submersion of around 25 km of the Chad-Cameroon oil pipeline. The project's social and environmental aspects will have to be addressed in detail to the EIB's full satisfaction before any undertaking can be made.

For the EIB-financed part of the project, EDC is obliged to comply with the EIB's procurement procedures, which reflect the requirements of the corresponding EU directive.

Commentaires

The project will be appraised by the EIB subject to the successful conclusion of the review of the legal framework for the electricity sector.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR
Date de publication
3 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54858315
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20060488
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Evaluation environnementale et sociale (EES) - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163311721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060488
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Plan d'Indemnisation et de Reinstallation
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163308198
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060488
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BARRAGE RESERVOIR DE LOM PANGAR - Évaluation Environnementale et Sociale (EES) - Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163315841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060488
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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