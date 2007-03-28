Moldova European Roads

Rehabilitation of key sections of Moldova's road trunk network along the main North-South and East-West axes, including in particular links of high EU interest.

The Project will comprise two phases and is expected to be co-financed by the EIB, the EBRD and the World Bank Group. Grant resources from the EU and/or other donors would be sought in complement. The Government of Moldova would, in parallel, rehabilitate additional sections on the key axes of Moldova's trunk road network.