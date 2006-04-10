NI Health Investment Programme (PPP)

Signature(s)
Fiche récapitulative
A major hospital investment programme in Northern Ireland, delivered through PPP procurements, which comprises the construction of new and replacement hospitals and the modernisation and rehabilitation of others.
Following a fundamental review of the public health services, the Department is embarking on a major reconfiguration and organisational reform across Northern Ireland. The NI strategy reflects a number of objectives, including the need to maintain accessibility of services whilst improving clinical safety, service quality, effectiveness and efficiency. It involves the reconfiguration of the current 15 acute hospitals with a network of 9 major acute hospitals supported by a range of local hospitals, as well as organisational changes that will reduce the number of Boards and Trusts by April 2007.
During appraisal, the Bank will verify whether projects are covered by Directive 97/11/EC Annex II. An Environmental Impact Assessment (EIA) may be requested by local authorities to support outline planning applications - particularly when a new construction is proposed for a Greenfield site. The findings of these studies will inform the design developed by competitive bidders. Where relevant, EIAs and identified mitigation measures, and the actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats' and Birds' Directives) will be examined during the appraisal of selected PPP projects as they come forward for funding.
As is standard for UK PPPs, the hospital projects are being procured in accordance with relevant EU Directives. Advertisements in the Official Journal of the European Union were placed in June 2006 (Enniskillen and Ulster) and October 2006 (Omagh), as well as scheduled for late 2006 (Women & Children's Hospital).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.