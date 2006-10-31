University of Bristol Infrastructure

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Fiche récapitulative
The proposed project consists of the upgrading of the University of Bristol science teaching and research faculties through new building construction for the Departments of Biological Sciences and Mathematics and the refurbishment of the existing HH Wills Physics Laboratory building.
The project designs have been integrated in the first phase of a 20 year physical development Masterplan for the University's central campus. The new buildings are to be constructed in the Tyndall avenue area of the University including land obtained from the redevelopment of the adjacent, now-disused Children's Hospital site.
The project will assist the University, one of the leading Higher Education institutions in the UK, in maintaining and improving both teaching and research functions. It will assist innovation and competitiveness and the role of an internationally-regarded Research and Development institution
The University has obtained outline planning approval from the Local Authority (LA) for the Masterplan in its entirety. In addition, the University undertook an environmental assessment study (scoping). All three buildings are being constructed/refurbished on brownfield sites. Given the sizes, location and usage, the LA has determined that an EIA will not be required for the buildings being financed by this project. However, detailed planning approval will be needed when designs are complete.
The University is a self-governing institution and Bristol issues tenders in line with EU tendering rules. A contract notice for the prequalification of contractors was published in the OJEU on March 2, 2006 in accordance with the EU Directive 2004/18/EC for competitive dialogue. It is expected that EU procedures will be followed for all project procurement activities.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.