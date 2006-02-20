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SOLVAY PHARMACEUTICALS R&D

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 350 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2008 : 350 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
7 février 2007
Statut
Référence
Signé | 22/07/2008
20060220
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Financing of Pharmaceuticals RDI
The promoter is a leading international company headquartered in Belgium and specialised in chemicals, plastics and pharmaceuticals.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million.
EUR 1000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project encompasses the promoter’s R&D related activities and investments in the pharmaceuticals sector over a period of up to 3 years.

The project will support the promoter’s activities aiming at bringing a number of promising medicinal products currently in its pipeline through the pre-clinical and clinical development phases. As such the project will underpin the diversification of the promoter’s business.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities will be carried out in the existing facilities, making use of the existing laboratories and pilot plants and an EIA, therefore, is not explicitly required by EU Directive 97/11. The environmental procedures of the promoter will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement. The appraisal will confirm if the procedure is in the best interest of the project and satisfies the EIB’s procurement policy in terms of non-discrimination of suppliers and promotion of international competition.

Commentaires

Manufacture of basic pharmaceutical products.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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