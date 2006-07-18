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ADM V FES-OUJDA

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 180 000 000 €
Transports : 180 000 000 €
Date(s) de signature
31/10/2007 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 31/10/2007
20060162
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADM V Fès-Oujda
Société Nationale des Autoroutes (ADM)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
EUR 546 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction of a 320 km motorway section (2x2 3.5 metre-wide lanes with central reservation) between Fez and Oujda.

The programme consists of the necessary investment to construct the Fez-Oujda motorway section, comprising five main stretches and 11 interchange points.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter undertakes to comply with the relevant Moroccan laws and EU directives. Environmental impact studies (including public consultation) are under way. They will have to be approved by the competent Moroccan authorities.

The quality of these studies and the procedure employed will be examined at the time of the Bank's appraisal of the project.

The different project components financed by the Bank will be put out to tender in line with the Bank’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU if necessary.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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