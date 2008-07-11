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A1 MOTORWAY -2ND PHASE PRIORITY TEN-T

Signature(s)

Montant
575 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 575 000 000 €
Transports : 575 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2008 : 575 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 12/12/2008
20060147
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A1 Motorway - 2nd phase
Gdansk Transport Company S. A. (GTC)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project cost
The current investment cost estimate made available to the Bank is EUR 1100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of about 62 km of motorway between Nowe Marzy and Torun, on a mixture of new (52 km) and old (10 km) alignment, as part of a Design, Build, Finance and Operate concession contract. This section of the A1 lies on the TEN-T Priority Axis Project Number 25, motorway axis Gdansk-Brno/Bratislava-Wien.

The motorway will improve the road connection between the main ports of Poland with its industrial heartland in the centre and south. The proposed motorway would serve international, inter city and local traffic demand. The motorway will compete primarily with the existing single carriageway and highly congested National Road 1 for north/south traffic while for traffic Warsaw-Gdansk the S7 expressway will be the main alternative.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The application of the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC to the plans/programmes that include this project will be assessed during appraisal. The project will cross two Natura 2000 sites as well as potentially impact several other protected areas. During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted to date, in particular the history of the analysis of alignment alternatives and the public consultations carried out, to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the EU Directives (including Habitats and Birds Directives) and any relevant international conventions to which Poland is party.

The project is to be implemented through a negotiated extension to an existing concession contract signed in August 2004. This existing contract was procured through a tender process after an international call for application to tender was launched in December 1995.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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