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AGUAS DE PORTUGAL IV

Signature(s)

Montant
227 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 227 000 000 €
Eau, assainissement : 227 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2007 : 100 000 000 €
15/10/2009 : 127 000 000 €
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Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PT

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2006
Statut
Référence
Signé | 29/06/2007
20060071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Águas de Portugal IV
Águas de Portugal group (AdP), through four regional water subsidiaries.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of 50% of project cost.
EUR 450 million, on a preliminary basis.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in four regional public utility concessions for water supply and wastewater collection and treatment, to be implemented during the period 2006-2011.

To improve and expand water supply and wastewater collection and treatment services throughout Portugal according to the national plan, and to meet the relevant EU directives for the sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The upgrading of existing facilities and the construction of new wastewater treatment plants will significantly improve the quality of the receiving waters and mitigate health risks. No significant impact expected due to the type and size of the works.

This project follows the procurement procedures required by the national and EU legislation.

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Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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