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NSG R&D

Signature(s)

Montant
80 219 674,43 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 10 819 749,25 €
Royaume-Uni : 69 399 925,18 €
Industrie : 80 219 674,43 €
Date(s) de signature
30/09/2008 : 2 826 086,96 €
30/09/2008 : 7 993 662,29 €
30/09/2008 : 25 434 782,61 €
30/09/2008 : 43 965 142,57 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : la verrerie NSG UK est la première entreprise britannique à obtenir un prêt au titre du mécanisme conjoint de la Commission et de la BEI pour la recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2008
Statut
Référence
Signé | 30/09/2008
20050595
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NSG R&D
NSG UK Enterprises Limited
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 67 million
Estimated at GBP 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation within the production plant in St. Helens, Merseyside and investments in research, development and engineering related to glass product and production technology.

The financing of the R&D-expenditures will further private sector investment in research and development and innovation is eligible under Article 267 of the EC Treaty (c) in relation to i2i, while the plant modernizations, reinforcing the economic activity in an assisted area, are eligible under the Treaty’s Article 267 (a).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D element of the project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities; an EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The modernisation of the production plant falls under Annex II of the EIA Directive. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92743/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

EU procurement legislation does not apply to the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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