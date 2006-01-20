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DFCU LEASING GLOBAL LOAN II

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ouganda : 10 000 000 €
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2006 : 10 000 000 €
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Communiqués associés
Prêt de la BEI de 10 millions d’EUR en faveur de DFCU en Ouganda

Fiche récapitulative

Date de publication
20 janvier 2006
Statut
Référence
Signé | 28/06/2006
20050493
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DFCU Leasing Global Loan II
DFCU Leasing Company Ltd.Mr Colin McCormack, Managing Director DFCU group.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 10 million equivalent in Ugandan Shillings.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Line of credit to provide funding for leasing transactions in Ugandan Shillings.

Financing of small and medium sized investments in fixed assets such as vehicles and machinery. The intended final beneficiaries are enterprises operating in agro-industry, fishing, mining, manufacturing, tourism or services related to these sectors, or providing healthcare and education.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The DFCU group has developed a comprehensive methodology for assessing environmental impacts and monitoring mitigating measures at all stages of an investment project. Leasing transactions will be ranked according to impacts and monitoring needs, and additional information will be provided upon request to ensure compliance with the EIB’s norms.

The borrower will ensure that the assets to be leased will be procured on a competitive basis taking into account the particular nature and size of the goods considered.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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