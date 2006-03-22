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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/02/2009 : 100 000 000 €
4/09/2006 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2006
Statut
Référence
Signé | 04/09/2006
20050399
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Aquafin Waste Water Treatment VI
Aquafin NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 200 million.
Around EUR 440 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises schemes for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium size wastewater treatment plants plus some upgrading of existing waste water treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region.

Improvement of the aquatic environment and progress towards compliance with the requirements of the urban wastewater treatment directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The aim of the project is to ensure compliance by the promoter with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation.

Directive 2004/18/EC of 31 March 2004 related to procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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