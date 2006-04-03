SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

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Fiche récapitulative
Federal democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Water Resources
The project is focused on rehabilitating and extending the water supply and sanitation services in 15 medium-sized towns across Ethiopia. Project definition includes new water sources (construction of 52 boreholes, 1 spring and 1 water surface intakes), the extension of the distribution network (some 215 km of new distribution pipes and mains), the increase of storage capacity (30 new reservoirs representing additional 15 100 m³ of water) and the construction of 182 new public fountains. It also includes technical assistance and a special small loan/grant facility to facilitate universal household access to water.
The project is a follow-up of a World Bank funded program that has set up individual measures to be implemented for each town based on specific feasibility studies.
The project has a clear focus on providing water and limited basic sanitary services to the poor. By significantly augmenting the population (some 500 000 people) with access to drinking water, the project will have a positive impact on health by reducing the risk of waterborne diseases and will contribute to poverty alleviation. The co-financing of the project by the EU Water Facility and the EIB reflects the commitment of the EU institutions in favour of the Millenium Development Goals (2000 -2015) through additional support to sector-related development programmes.
Given the nature, scale and location of sub-projects, the project does not pose significant risk from an environmental point of view. An environmental Impact Statement (EIS) has been included in the set of feasibility studies for each town, proposing appropriate mitigation measures when necessary. International environmental standards were applied for the EIS.
The project implements the user-pay principle leading to water savings.
According to the rules of the EU Water Facility for actions to be implemented through an ACP state, all contracts will be procured according to EDF rules. A special procurement advisor together with the PIU will supervise all tenders and the Bank will retain no-objection rights to all national and international tenders.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.