SMALL TOWN WATER & SANITATION PROGRAM

The project is focused on rehabilitating and extending the water supply and sanitation services in 15 medium-sized towns across Ethiopia. Project definition includes new water sources (construction of 52 boreholes, 1 spring and 1 water surface intakes), the extension of the distribution network (some 215 km of new distribution pipes and mains), the increase of storage capacity (30 new reservoirs representing additional 15 100 m³ of water) and the construction of 182 new public fountains. It also includes technical assistance and a special small loan/grant facility to facilitate universal household access to water.

The project is a follow-up of a World Bank funded program that has set up individual measures to be implemented for each town based on specific feasibility studies.